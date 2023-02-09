Хворих лікарні Сєверодонецька відправляють додому, приміщення готують під хірургію для військових РФ, - ОВА
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Міську лікарню Сєверодонецька готують під шпиталь для поранених російських військових.
Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ,
"Дійшла черга і до Сєверодонецька, де хворих з лікарні відправляють додому, бо готують приміщення під хірургію для військових РФ.
Раніше поранених везли вглиб територій, не залишали їх у розграбованих самими ж окупантами медичних закладах. Наразі їх така кількість, що під шпиталі переобладнані навіть медзаклади у прифронтових населених пунктах", - йдеться в повідомленні.