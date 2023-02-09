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Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"

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вагнер,пригожин
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що набір ув’язнених до визнаної злочинною ПВК повністю припинено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі Пригожина.

Такою була його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях.

"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - заявив Пригожин.

При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.

Також читайте: Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Yaroslav Volokhov
    Зеків тепер вербує расєйська армєйка, через власні ПВК. А Пригожин більше не улюблена дружина Путіна. Тому йому й заборонили.
  • vuiko dobrui
    ходять чутки що з 57 тис. мобілізованих вагнером зеків в живих залишилась 9 тис - 1 демобілізували з чистими документами, 8 тис. ще служать ...
  • Bob Fayn
    і що вони навоюють?Чи ви вважаєте,що вони прям ринуться на захист України?Ви б хотіли сидіти в окопі разом з якимось,вбивцею,чи гвалтівником?
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