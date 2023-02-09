Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"
12 37438
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що набір ув’язнених до визнаної злочинною ПВК повністю припинено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі Пригожина.
Такою була його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях.
"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - заявив Пригожин.
При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.