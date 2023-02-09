Понад 20 російських генералів загинули на війні в Україні, - японська розвідка

У червні британські ЗМІ повідомили, що було вбито понад 10 генералів. Японія оцінює загальну кількість понад 20 на основі розвідданих, зібраних у співпраці зі США та Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". У США, наприклад, майже не було загиблих у боях офіцерів такого високого рангу.

"Смерть генерала послаблює моральний дух військ", - сказав він.

Японська розвідка припускає, що українські війська могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити російське командування. Іват пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнатися про їх місцезнаходження, а також тактикою Росії відправляти генералів у бойові дії.

За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти російських командирів.

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