Фінансування ЗСУ треба різко збільшити та повернути доплати військовим, - Порошенко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо.
"В першу чергу ми маємо різко збільшити фінансування Збройних Сил. І вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військвослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно", - наголосив п'ятий президент.
За словами Порошенка, кошти в бюджеті для цього є.
"Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити", - пояснив він.
Лідер "ЄС" зазначив, що політсила наразі розробляє необхідні пропозиції.