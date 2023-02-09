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Фінансування ЗСУ треба різко збільшити та повернути доплати військовим, - Порошенко

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порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко відвідав розвідбат на північному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо.

"В першу чергу ми маємо різко збільшити фінансування Збройних Сил. І вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військвослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, кошти в бюджеті для цього є.

"Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити", - пояснив він.

Лідер "ЄС" зазначив, що політсила наразі розробляє необхідні пропозиції.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • перець
    На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.

    І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.

    Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?

    Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.

    Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.

    Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.

    Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.

    P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
  • Роман с камнем
  • 5 копійок
    Тоді нізащо буде великобудувати дороги.
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