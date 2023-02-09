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Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії

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китай,путін,сі
За даними японської розвідки, Китай нібито почав поступово надавати військову підтримку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Nikkei Asia.

Так, високопоставлений чиновникяпонської розвідки пояснив, що військова неспроможність армії Росії, яку демонструє загибель російських генералів в Україні, може турбувати Пекін.

"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - сказав розвідник.

Яку саме військову підтримку КНР надає окупантам, у матеріалі не уточнюється. Інші країни-союзники України не повідомляли про те, що Пекін надає військову допомогу Москві.

Також наголошується, що неповноцінність російських військ викликає занепокоєння Індії, яка отримує половину своїх озброєнь із Росії.

Читайте: Понад 20 російських генералів загинули на війні в Україні, - японська розвідка

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    крупним ("великим" не повертається язик сказати) країнам вигідні подібні війни, бо вони виснажують супротивника, а ти, будучи причиною виникнення конфлікту, наче і не при чому!
    Україні "пощастило" вляпатися в таку історію через нарід, який не спроможний думати на кілько кроків уперед
  • Андрій Саган
    Заспокійя друже,не треба японці вчити як жити,нам до рівня Японії років 100 як мінімум. Це нам треба у японців усьому вчитися,а не їм повчання давати. Та й чому у нас можуть японців навчити? Як угробити країну за 30 років? Їм такого не потрібно, Вони за тих 30 років зробили такий технологічний стрибок що нікому і не снилося,а у нас втой час крали і віддавали все що можна було.
  • Прощай немытая раССея
    Пора Хламидию туда отправлять, чтобы порешал...
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