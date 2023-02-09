Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії

За даними японської розвідки, Китай нібито почав поступово надавати військову підтримку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Nikkei Asia.

Так, високопоставлений чиновникяпонської розвідки пояснив, що військова неспроможність армії Росії, яку демонструє загибель російських генералів в Україні, може турбувати Пекін.

"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - сказав розвідник.

Яку саме військову підтримку КНР надає окупантам, у матеріалі не уточнюється. Інші країни-союзники України не повідомляли про те, що Пекін надає військову допомогу Москві.

Також наголошується, що неповноцінність російських військ викликає занепокоєння Індії, яка отримує половину своїх озброєнь із Росії.

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