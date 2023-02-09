Євросоюзу майже рік вдається зберігати єдність у підтримці України, - Шольц
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми зберемось сьогодні, щоб підкреслити солідарність та єдність у підтримці України. Це дуже важлива річ, яка нам вдається зберігати від початку війни, що почалась майже рік тому. Дуже добре, що ми можемо поговорити з українським президентом, і цей сигнал єдності та солідарності можемо ще раз надіслати, і можемо показати, що нашу підтримку України для захисту її незалежності та цілісності ми будемо продовжувати так довго, наскільки це потрібно", - зазначив він, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі.
Канцлер наголосив, що Німеччина для цього робить свій внесок.
"Серед країн ЄС ми на цей момент є державою, яка надає найбільшу допомогу - фінансову, гуманітарну, але також конкретну підтримку, коли йдеться про поставки зброї. Це необхідно, щоб Україна могла оборонятися", - додав він.
Шольц наголосив на важливості координації у Європі питання надання Україні озброєння.