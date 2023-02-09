РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні

Посольство Росії у Великій Британії застерегло Лондон від відправлення винищувачів в Україну та пригрозило відповіддю.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Посольство виступило з погрозами після того, як стало відомо, що глава британського уряду Ріші Сунак звернувся до свого міністра оборони з проханням перевірити, які літаки можна надати Україні.

Посольство РФ заявило, що постачання бойових літаків матиме "військові та політичні наслідки для європейського континенту і всього світу".

"Хочемо нагадати Лондону: у разі реалізації такого сценарію кількість жертв чергового витка ескалації, а також її військово-політичні наслідки для європейського континенту і всього світу будуть на руках Сполученого Королівства. Росія знатиме, як реагувати на будь-які недружні дії британської сторони", - заявили в посольстві.

Російські дипломати назвали виступ президента України Володимира Зеленського у Вестмінстері "театралізованою виставою", зазначивши, що і виступ, і візит до Лондона "мали на меті підготувати західну громадськість до майбутніх рішень, спрямованих на подальше задоволення постійних і дедалі більших вимог київського режиму".

Також читайте: Сунак доручив міноборони визначити, які літаки Британія може надати Україні