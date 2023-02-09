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РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні

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британія
Посольство Росії у Великій Британії застерегло Лондон від відправлення винищувачів в Україну та пригрозило відповіддю.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Посольство виступило з погрозами після того, як стало відомо, що глава британського уряду Ріші Сунак звернувся до свого міністра оборони з проханням перевірити, які літаки можна надати Україні.

Посольство РФ заявило, що постачання бойових літаків матиме "військові та політичні наслідки для європейського континенту і всього світу".

"Хочемо нагадати Лондону: у разі реалізації такого сценарію кількість жертв чергового витка ескалації, а також її військово-політичні наслідки для європейського континенту і всього світу будуть на руках Сполученого Королівства. Росія знатиме, як реагувати на будь-які недружні дії британської сторони", - заявили в посольстві.

Російські дипломати назвали виступ президента України Володимира Зеленського у Вестмінстері "театралізованою виставою", зазначивши, що і виступ, і візит до Лондона "мали на меті підготувати західну громадськість до майбутніх рішень, спрямованих на подальше задоволення постійних і дедалі більших вимог київського режиму".

Також читайте: Сунак доручив міноборони визначити, які літаки Британія може надати Україні

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Та ти шо? А танки вже не червона лінія, нє?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не плякайтеся кацапи і головне не лякайте британців, вони вас точно не бояться. Почуяли, що скоро прийде кінець? Чуяйте і терпіть, ви ж цього бажали, чи думали, що Європа і особливо Україна злякається вашого металобрухту і снятих портянок?
  • Rino Rino
    та тихіше ви, кацапи. Америка і Європа ще не оговтались від вашої "атвєтки" за поставки танків, а ви вже їх новою "атвєткою" лякаєте. )
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