Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен

Російська армія зазнає приголомшливих втрат на полі бою. Путіну не вдалося послабити НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на спільному з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу.

"Війна президента Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом. Йому не вдалося повалити демократично обраний уряд України, підключити Україну до Росії чи зламати волю її народу. Він програв бої за Київ, за Харків, за Херсон. Його армія зазнає приголомшливих втрат на полі бою, і йому не вдалося послабити наш Альянс і те, що він представляє. Насправді цей альянс – НАТО – сильніший і згуртованіший, ніж будь-коли", - наголосив він.

Блінкен нагадав слова Зеленського, який заявив, що "дипломатія є єдиним способом остаточно припинити агресійну війну Росії та створити шлях до миру".

"Очевидно, президент Путін зараз не має справжнього інтересу до дипломатії. Ось що він сказав кілька тижнів тому: поки Україна не прийме "нові територіальні реалії" - в лапках - нема про що навіть говорити. Іншими словами, Україна і світ повинні якимось чином змиритися із захопленням землі президентом Путіним. Це не повинно бути початком для кожної країни світу, яка дбає про статут ООН і збереження міжнародного миру та безпеки", - зазначив держсекретар США.

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