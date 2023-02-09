Рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС може бути ухвалено наприкінці цього року, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа допустив, що у разі проведення Україною необхідних кандидатських реформ до осені, Європейська рада змогла б ухвалити позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ на своєму саміті наприкінці 2023 року.

Про це він сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо надіслати певні сигнали Україні та Росії. Щодо України ми повинні ухвалювати рішення стосовно переговорів про вступ.

Я дуже сподіваюсь, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, буде спроможна отримати фінальні висновки у жовтні, і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", - сказав Науседа.

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