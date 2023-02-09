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У Києві, Київській та Дніпропетровській областях ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання, - ДТЕК

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електроенергія
НЕК "Укренерго" надало нові обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях на 9 лютого. Проте у разі підвищеного навантаження з 10:00 по 15:00 можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Встановлені НЕК "Укренерго" ліміти  дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Юрій Ан 612fed4e
    З 6 до 10 свытла не було.
    Тыльки збрешуть - виходить навпаки.
    Наступне вимкнення в 15.
  • MausMike
    Тільки звикли до графіків і на тобі.
  • Vi Wa
    приезды ревизоров Байдена и Джонсона действуют отрезвляюще на рыжего с зелёной шоблой
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