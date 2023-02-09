У Києві, Київській та Дніпропетровській областях ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання, - ДТЕК

НЕК "Укренерго" надало нові обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях на 9 лютого. Проте у разі підвищеного навантаження з 10:00 по 15:00 можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДТЕК. "Встановлені НЕК "Укренерго" ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання та генерація електроенергії зростають, найбільший дефіцит у вечірні години, - "Укренерго"

Автор: Марина Макєєва