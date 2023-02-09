Росія тримає у Чорному морі 1 корабель, ракетоносіїв немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.

Автор: Марина Макєєва