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Росія втратила до половини свого танкового парку: щонайменше 1000 знищено, 544 - захоплено, - Oryx

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танк,рф
Російська армія від початку повномасштабної війни проти України втратила щонайменше 1000 танків. Така кількість може становити половину всіх боєздатних машин, які мала Москва до початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Згідно з даними моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить щонайменше тисячу одиниць.

Зазначається, що 544 російські танки захоплено українськими військами, 79 пошкоджено і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.

За словами Якуба Яновського, військового аналітика моніторингової групи, фактичні втрати РФ можуть становити приблизно 2000 танків.

"Росія розпочала війну, маючи приблизно 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.

Крім того, за підрахунками Oryx, 500 з лишком танків, захоплених Україною, повністю покривають танкові втрати ЗСУ - близько 459 одиниць.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Andrew Lysenko
    Уничтожение танка не равно уничтожение єкипажа.
  • Maksim Perepelitca
    кремлівська влада " увійшла в штопор " ,, вона розвалиться в будь якому випадку . Це вже невідворотньо , питання лише в часі . Вона ще пручається і вдає - олімпійський спокій , але , як казав О Бендер - льод тронулся . !! Емоції кацапських політиків і пропагандонів , під час їхніх виступів у ЗМІ , зростаючої паніки в кремлі вже приховати не можуть . .
    І справа не стільки у зброї і мобіках , як у їхній - економіці , яку санкції хоч і поступово , але таки - знищують . ! А рухне кацапська економіка - війна зразу ж і закінчиться .
    х.йня з 2% світового ВВП , не може конкурувати з альянсом країн , які тримають аж половину ВВП планети ,, це - аксіома . .
  • Яр Холодний
    У товариша брат дружини живе у Білорусі Лікар Якось до них за меддопомогою звернувся російський офіцер У розмові сказав, що знаменита "бурятська" бригада вже третій раз переформовується та переозброюється Перший склад бригади воював на останніх моделях Т-80 та Т-72 Потім їх вибили Бригаду відправили на переформування Дали танки Т-72 більш ранньої моделі Через кілька місяців і їх "випалили" На третій раз особовий склад поповнили "чмобіками" та садять на Т-62
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