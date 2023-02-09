Росія втратила до половини свого танкового парку: щонайменше 1000 знищено, 544 - захоплено, - Oryx

Російська армія від початку повномасштабної війни проти України втратила щонайменше 1000 танків. Така кількість може становити половину всіх боєздатних машин, які мала Москва до початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Згідно з даними моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить щонайменше тисячу одиниць.

Зазначається, що 544 російські танки захоплено українськими військами, 79 пошкоджено і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.

За словами Якуба Яновського, військового аналітика моніторингової групи, фактичні втрати РФ можуть становити приблизно 2000 танків.

"Росія розпочала війну, маючи приблизно 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.

Крім того, за підрахунками Oryx, 500 з лишком танків, захоплених Україною, повністю покривають танкові втрати ЗСУ - близько 459 одиниць.

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