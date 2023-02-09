Через зниження температури споживання електроенергії залишається значним. Найбільший дефіцит потужності - у вечірні години, - "Укренерго"

Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - йдеться в повідомленні.

Фахівці НЕК "Укренерго" продовжують відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів.

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Сьогодні, 9 лютого, у Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях заплановано проведення вимірів фактичного споживання, тож обмеження не застосовуватимуться.

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині. Там тривають ремонтні роботи.

"Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - зазначили в компанії.

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