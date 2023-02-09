Португалія не має "червоних ліній" в питанні надання Україні винищувачів, - прем’єр-міністр Кошта

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив перед самітом ЄС, що його країна не має "червоних ліній" стосовно надання Україні винищувачів. Проте попередив, що його країна не має засобів, щоб відмовитися від своїх літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не червона лінія", - сказав Кошта.

Країна має на озброєнні 27 винищувачів F-16 AM, проте Португалія вже пов'язана кількома зобов'язаннями перед НАТО.

"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості [допомогти Україні], враховуючи, що всі засоби, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Португалія робить все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, підкресливши нещодавнє зобов'язання відправити три своїх танки Leopard 2.

Кошта додав, що поставки в Україну мають кінцевою метою досягнення миру, але тільки на українських умовах.

"Війна - це засіб для досягнення миру, і ця війна, слід нагадати, не була розпочата Україною, Україна є жертвою війни. Момент, умови миру можуть бути визначені тільки Україною", - додав Кошта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція Меркель у Бундестазі проти постачання винищувачів Україні