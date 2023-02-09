Португалія не має "червоних ліній" в питанні надання Україні винищувачів, - прем’єр-міністр Кошта
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не червона лінія", - сказав Кошта.
Країна має на озброєнні 27 винищувачів F-16 AM, проте Португалія вже пов'язана кількома зобов'язаннями перед НАТО.
"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості [допомогти Україні], враховуючи, що всі засоби, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.
Прем'єр-міністр також зазначив, що Португалія робить все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, підкресливши нещодавнє зобов'язання відправити три своїх танки Leopard 2.
Кошта додав, що поставки в Україну мають кінцевою метою досягнення миру, але тільки на українських умовах.
"Війна - це засіб для досягнення миру, і ця війна, слід нагадати, не була розпочата Україною, Україна є жертвою війни. Момент, умови миру можуть бути визначені тільки Україною", - додав Кошта.