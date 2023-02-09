Диктатор із шаленими запасами радянської зброї є загрозою, - Зеленский у Європарламенті

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для Росії не мають значення її громадяни.

Про це він повідомив під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Ця тотальна війна, яка була розв'язана Росією. Вона не лише за територію в тій чи іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та піджвиленням зброєю від інших диктатур, зокрема іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священна цінність людського життя була повністю знищена в Росії, там для влади ніхто немає значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі інші для них, для Кремля, всі 140 млн громадян - лише тіла, здатні нести зброю в Україну", - зазначив глава держави.

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