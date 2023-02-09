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Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.

"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Він просто не уточнив що тією "гуманітарною" та "фінансовою" допомогою вони зараз іменують ті матеріальні цінності та гроші які і раніше направлялися цілеспрямовано жителям Закарпаття угорського походження
  • Ан Мур
    вірити мадьяру і касапу - себе не поважати.
  • mykola1a3 Vasylev
    Читаємо Орбан, бачимо - *****.
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