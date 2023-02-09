Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.

Автор: Марина Макєєва