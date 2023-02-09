Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.
"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.