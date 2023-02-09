Президентка Європарламенту Мецола закликала країни ЄС якнайшвидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала на спеціальному засіданні Європарламенту за участю президента України Володимира Зеленського.

"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги", - сказала Мецола.

"І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність", - наголосила президентка Європарламенту.

За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною.

Вона також запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

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