Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що лише перемога гарантуватиме захист європейських цінностей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під часу виступу у Європарламенті.

"Європо, ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми - українці, на полі бою разом з вами. І я дякую вам за те, що ми захищаємось разом і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми не мріяли для своїх дітей та онуків, безумовних тлом для цих наших мрій є мир. Мир та безпека", - сказав президент.

За словами Зеленського, ця антиєвропейська сила прагне вкрасти Європу.

"Лише наша перемога все це гарантуватиме. Кожну з наших спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога", - додав президент.

Текст виступу Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Шановна пані Президент, дорога Роберто!

Я дякую тобі за ці потужні слова й дякую за твою особисту увагу – дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу й за твою принциповість, енергійність – дві якості, які ми незмінно бачимо в час теперішньої боротьби за Європу й поєднання яких завжди є передумовою прогресу. Європі пощастило, що в цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у Європейському парламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам.

Шановні представники Європи!

Шановні лідери Європи!

Усі ми, європейці, кожен і кожна із сотень мільйонів людей на нашому континенті суміщаємо ці два статуси – представників Європи та лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що наша Європа – сучасна Європа, мирна Європа – дає світу. European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя.

Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules – верховенство права.

Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Коли різноманіття є цінністю, а цінності різних поєднані справедливою рівністю.

Коли кордони непорушні, але їхній перетин не відчувається.

Коли люди вірять у завтра й готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра. Коли між президентом і протестувальником лише один-єдиний бар’єр, і це – чесні вибори.

Це наша Європа. Такі наші правила. Такий наш way of life.

І для України it's way home, шлях до свого дому.

Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Усіх українців, усіх українок. Різного віку та різних політичних переконань. Різного соціального статусу, різного погляду на релігію. Різної особистої історії, але однієї з вами усіма європейської історії.

Ukrainian European way of life намагаються знищити тотальною війною. Але для чого?

Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 елементів of the European way of life. Двадцяти семи країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо.

Ця тотальна війна зараз, яка була розв’язана Росією, – вона не лише за територію в тій чи іншій частині Європи.

Її загроза не лише в тому, що є диктатор із шаленими запасами радянської зброї та підживленням зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму.

Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи.

Священна цінність людського життя була повністю знищена і в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та "гаманців". Всі інші для них, для Кремля, усі 140 мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю – зброю в Україну, зброю на полі бою, тримати інших у покорі чи самим бути в покорі.

Верховенство насильства й покірності – ось rules там замість права.

Російський режим не лише ненавидить будь-що, будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а й свідомо інвестує у ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те нелюдське, що було в 1930-х та 1940-х роках.

Але чи це навічно? І це питання для всіх нас. Відповідь – ні! Ні!

Європо! Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось. Ми, українці, на полі бою разом із вами.

Я дякую вам за те, що ми захищаємося разом!

І ми мусимо захиститися!

І це важливо не лише для держав Європи. Не лише для спільнот Європи.

Хоч би ким ми були, ми завжди боремося проти зневаги. Хоч би де ми жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Хоч би про що ми з вами мріяли для своїх дітей, для своїх онуків, безумовним тлом для цих наших мрій є мир – мир і безпека.

Чи буде все це можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас із вами, у нас усіх Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме – кожну з наших із вами спільних європейських цінностей. Наша обов’язкова перемога!

Шановні представники Європи! Шановні лідери Європи! Шановні пані та панове депутати!

Шановні працівники Європейського парламенту та інших європейських інституцій!

Шановні журналісти! Шановні працівники служб безпеки, військові, поліцейські, рятувальники!

Шановні працівники муніципалітетів! Дипломати! Вчителі! Професори! Науковці! Шановні лікарі, водії та працівники портів! Фермери!

Шановні промисловці й робітники промислових підприємств! Власники бізнесів – малих і великих, банків!

Шановні енергетики й залізничники!

Шановні студенти, школярі! Профспілкові активісти, представники громадських організацій!

Шановні режисери й артисти! Адвокати, судді, екологи, правозахисники!

Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії й зараз.

Кожен і кожна з вас важливі. Кожен і кожна з вас сильні. Кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат. На нашу спільну перемогу.

Ці оплески точно не мені. Ці оплески за вдячність – я хочу подякувати вам усім у Європі, у сотнях міст, містечок, хто підтримав Україну в цій історичній боротьбі. Дякую вам!

Я хочу вам подякувати – усім, хто допомагав нашим людям, нашим звичайним людям, нашим переселенцям. Хто закликав своїх лідерів збільшувати підтримку – підтримку захисту цих наших звичайних людей. Хто виходив на площі, хто ставив питання, хто поширював правду про російську агресію. Хто утримався від спокус російської дезінформації і хто поруч із нами в боротьбі за життя. В боротьбі за Європу. Я дякую вам!

Я дякую всім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням. Зброєю та амуніцією. Енергетичним обладнанням і пальним. Тисячами речей, без яких не витримати в цій тотальній війні.

Я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто ще раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European way of life.

Ви ухвалювали сміливі рішення та зміцнювали європейську амбіцію бути домом справедливості й свободи.

Я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, коли російська амбіція зламати нас і всю Європу ще була зухвалою. Коли російська агресія ще тільки починала ламати свої зуби об нашу оборону.

Європейський парламент уже тоді, 1 березня, на 6-й день повномасштабної війни ухвалив резолюцію з підтримкою не просто нашої держави, а статусу кандидата на вступ у Євросоюз для нашої держави.

Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими й залишатися на нашому шляху. Дякую.

Сьогодні ж на засіданні Європейської ради я матиму нагоду особисто подякувати главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік справді дали нашому континенту змогу зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим.

Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання на опонентів російської диктатури.

Вперше у своїй історії Європейський Союз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішніх реформ у європейській країні, яка захищається в цій тотальній війні та водночас, воюючи, модернізує свої інституції.

Ми наближаємося до Євросоюзу.

Україна буде членом Євросоюзу!

Україна, що перемагає! Членом Євросоюзу – Євросоюзу, що перемагає!

Дорогі друзі!

Можливо, раніше дехто ще не відчував усю міць європейського шляху – European way of life. І тепер ми разом, Україна й країни ЄС, зробили нашу міць очевидною.

Чому це можливо? Бо ми поєднуємо принциповість та енергійність. Ми всі рівні в тому, що представляємо Європу, і добросовісні в тому, що кожен є лідером Європи у своєму конкретному житті.

Ми не покладаємося на слова – ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом – ми стоїмо. Ми не втрачаємо часу – ми змінюємось і ми змінюємо.

Європа завжди залишатиметься вільною. Поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу!

Дбаємо про European way of life.

Я дякую всім вам! Я запрошую всіх вас в Україну!

Слава усім українцям і українкам, хто в бою!

Слава Україні!