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Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола

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Майбутнє українського народу - у Європейському Союзі.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.

"Я горда сказати, що цей будинок європейської демократії, його члени, наш Європейський Союз завжди стояв із вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями. Тому що Україна – це Європа, і майбутнє вашого народу – у Європейському Союзі", - наголосила вона.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Україна вступить у ЄС лише тоді, коли гниди типу дєрьмака, татарова, баканова і найвеличнішого будуть за гратами!
  • 5 копійок
    Особливо той нарід який здриснув за бугор.
  • 5 копійок
    Як тут хтось казав, слава тому бандерівцю який його покоцав.
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