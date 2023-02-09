Обшуки у НСАУ пов’язані із критикою містобудівного законопроєкту 5655, - заступниця голови Архітектурної палати Кирій
Про це у Facebook повідомила заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи обшуки вона заявила, що мета таких дій - знищення спілки за критику скандального містобудівного законопроєкту №5655.
"В Спілці архітекторів сьогодні знову обшуки. Законопоєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого. Мета - знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето (на проєкт закону 5655. - Ред.).
Кожен день зволікання з вето лобістсько-олігархічного закону призводить до руйнівних наслідків всередині держави та втрати довіри міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри.