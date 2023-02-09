У Запоріжжі лунають вибухи: ОВА закликає перебувати в укриттях

У Запоріжжі під час повітряної тривоги повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі мешканці повідомляють про звуки вибухів", - зазначає видання.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Водночас Запорізька ОВА закликає громадян перебувати у безпечних місцях.

"Ворог вчергове намагається атакувати. Прохання не розповсюджувати фото-, відео-матеріали. Не допомагайте ворожим та диверсійних силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - додали в обласній адміністрації.

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