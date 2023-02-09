Окупаційні адміністрації створюють на захоплених територіях "кадетські корпуси", - Маляр

Російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Telegram.

"Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.



Як зазначається, один з таких цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області, подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.



"Крім того, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній.



Приймаються злочинці незалежно від їхніх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", - додала вона.

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