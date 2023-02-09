Окупаційні адміністрації створюють на захоплених територіях "кадетські корпуси", - Маляр
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Telegram.
"Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.
Як зазначається, один з таких цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області, подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.
"Крім того, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній.
Приймаються злочинці незалежно від їхніх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", - додала вона.