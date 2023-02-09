Рішення про літаки для України має ухвалюватися за зачиненими дверима, - прем’єр Нідерландів Рютте
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС.
"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", - сказав Рютте.
Відповідаючи на запитання щодо танків, глава уряду зазначив, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.
За його словами, щодо Leopard 2 - "це інша коаліція". Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.
"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", - сказав Рютте.
Участь Президента України Володимири Зеленського в саміті ЄС він назвав "дуже важливим і дуже символічним моментом", особливо зараз, коли росія посилює наступ.