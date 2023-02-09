Прем’єрка Італії Мелоні незадоволена запрошенням Зеленського до Парижу перед самітом ЄС (оновлено)
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише Politico.
На запитання журналістів, чи не був візит до Вашингтона французьких та німецьких високопосадовців у контексті трансатлантичних суперечок щодо "зелених" субсидій недоречним, вона несподівано заговорила про Зеленського.
"Чесно кажучи, я відчула, що запрошення Зеленському вчора було більш недоречним. Я думаю, що наша сила в цьому питанні - це спільнота та єдність, і я розумію внутрішньополітичні питання, але бувають випадки, коли надання переваги внутрішньополітичним питанням йде на шкоду справі, і мені здається, що це був один з таких випадків", - сказала вона.
Раніше глава МЗС Італії повідомив, що Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу.
Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії прибув до Парижу, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.