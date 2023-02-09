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Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес

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британія,винищувачі
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що постачання літаків Україні потенційно може зайняти місяці.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії й безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

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"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - сказав він.

Воллес підкреслив, що його обов'язок - забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.

Він також відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун".

За його словами, "Тайфуни" виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі й не придатні для наземної атаки.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Надія Кузишин e4216b52
    Як вже осточортіло те базікання -дамо .не дамо ,дамо ,але через роки !!! Та вже замовкніть усі до чорта поганого !!!
  • Ігор Круглій
    Проси більше - дадуть половину. Ракети на 1000 км. теж не погано,а там і літаки на підході будуть.
  • Евгений 35b676e4
    а подводную лодку когда?
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