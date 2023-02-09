Майже 1,5 млн євро витратить Естонія на знесення радянських пам’ятників

Уряд Естонії на засіданні у четвер ухвалив рішення виділити Міністерству оборони країни EUR1,42 млн на видалення радянських пам’ятників із публічного простору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі видалено 64 пам'ятники, належить демонтувати ще близько 150. Робота з демонтажу та встановлення нейтральних надгробних знаків триває і взимку, проте перепоховання не здійснюється", - повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

У серпні урядом Естонії було створено спеціальну робочу групу, якій було доручено картографувати та дати оцінку кожному пам'ятнику з урахуванням його історичної, культурної та художньої цінності. Діяльність та склад упорядників списків були засекречені, оскільки, як порахували в кабінеті міністрів, їм "протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи".

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Робоча група нанесла на карту загалом 322 пам'ятники, з яких рекомендувала 244 видалити або замінити, а на місці демонтованих пам'ятників встановити "нейтральний знак" із написом "Жертви Другої світової війни". Пам'ятники, які комісія визнала цінними, рекомендовано перенести до музеїв чи кладовищ. Останки радянських солдатів слід було перепоховати на місцевих кладовищах.

Так, згідно з рекомендацією комісії та рішенням уряду 16 серпня, всупереч думці жителів та влади переважно російськомовної Нарви, у місті та його найближчих околицях було демонтовано та перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, зокрема пам'ятник "Танк Т-34", встановлений у тому місці, де 1944 року було прорвано оборону гітлерівських військ.

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