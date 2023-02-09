На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті тривають жахливі бої. Сотні загиблих і ще більше поранених бійців ЗСУ. Добровольці просять допомогу. Треба терміново оплатити автівку для евакуації важкопоранених на дуже важкому напрямку.
Загальна сума 180 тис. грн , в мене є десь 60 тис. Ще є термінова потреба на 7 прицілів та 3 дрони Мавік 3 Комбо. Дуже прошу допомогти, 5-20-100 грн, хто як може.
З понеділка купила 2 дрони Мавік - 230 т грн
3 біноклі - 40 т
2 приціли- 102 т
Грілки хімічні- 16 т", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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