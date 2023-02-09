На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні прицілів, дронів та автівки для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають жахливі бої. Сотні загиблих і ще більше поранених бійців ЗСУ. Добровольці просять допомогу. Треба терміново оплатити автівку для евакуації важкопоранених на дуже важкому напрямку.

Загальна сума 180 тис. грн , в мене є десь 60 тис. Ще є термінова потреба на 7 прицілів та 3 дрони Мавік 3 Комбо. Дуже прошу допомогти, 5-20-100 грн, хто як може.

З понеділка купила 2 дрони Мавік - 230 т грн

3 біноклі - 40 т

2 приціли- 102 т

Грілки хімічні- 16 т", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж













