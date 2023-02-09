TikTok викрив мережу російських акаунтів, що поширювали дезінформацію про Україну
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga із посиланням на Bloomberg.
Мережа діяла в Росії, але була націлена переважно на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії німецькою, італійською та англійською мовами відповідно. Близько 1700 акаунтів мережі мали змогу поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня до вересня 2022 року облікові записи залучили 133 564 підписники.
Незрозуміло, чи була мережа пов'язана з російським урядом. Викриття було оприлюднено у звіті, поданому до Кодексу практики ЄС щодо протидії дезінформації.
Видання зазначає, що у TikTok не відповили на запит про коментар.
У російській мережі використовувався синтез мовлення та поширювалися проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які він націлений, йдеться у звіті компанії.