Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА. ФОТОрепортаж

9 лютого російські військові двічі обстріляли Марганець Дніпропетровської області. Поранень дістали троє осіб. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні агресор вже двічі вдарив по Марганцю з важкої артилерії. Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

"Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Всі відповідні служби працюють на місці ударів", - зазначив Лисак.

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