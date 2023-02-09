Rheinmetall та Київ домовляються про постачання найсучасніших танків Panther

Оборонний концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом про постачання найсучасніших танків і припускає можливість створення заводу з їх виробництва в самій Україні.

Про плани розповів генеральний директор промислової групи Армін Паппергер діловому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо розмови з Києвом про експорт Panther ("Пантера")", – сказав Паппергер.

Він зауважив, що Україну цікавлять також БМП Lynx ("Рись"). Lynx і Panther, за його словами, наразі є "найсучаснішими бронетранспортерами та основними бойовими танками".

Наразі існує лише демонстраційна модель танка Panther. Проте, Паппергер обіцяє поставки "через 15-18 місяців".

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Танки могли б вироблятися в Німеччині або в Угорщині, в якій наразі налагоджено виробництво Lynx.

Водночас директор допустив у майбутньому налагодження виробництва і в самій Україні.

"Ми готові створити завод з виробництва Panther також і в Україні", — сказав Паппергер, уточнивши, що таке буде можливим за умови, що війна закінчиться та будуть отримані необхідні дозволи від федерального уряду.

Схвалення федерального уряду є необхідною процедурою. Паппергер оцінює шанси на отримання дозволу як добрі. "Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека", – сказав він.

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Rheinmetall представив Panther на виставці в Парижі минулого літа і рекламував його як найсильніший бойовий танк у світі. Україна в разі схвалення рішення стане першим замовником.