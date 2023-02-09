Rheinmetall та Київ домовляються про постачання найсучасніших танків Panther
Про плани розповів генеральний директор промислової групи Армін Паппергер діловому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми ведемо розмови з Києвом про експорт Panther ("Пантера")", – сказав Паппергер.
Він зауважив, що Україну цікавлять також БМП Lynx ("Рись"). Lynx і Panther, за його словами, наразі є "найсучаснішими бронетранспортерами та основними бойовими танками".
Наразі існує лише демонстраційна модель танка Panther. Проте, Паппергер обіцяє поставки "через 15-18 місяців".
Танки могли б вироблятися в Німеччині або в Угорщині, в якій наразі налагоджено виробництво Lynx.
Водночас директор допустив у майбутньому налагодження виробництва і в самій Україні.
"Ми готові створити завод з виробництва Panther також і в Україні", — сказав Паппергер, уточнивши, що таке буде можливим за умови, що війна закінчиться та будуть отримані необхідні дозволи від федерального уряду.
Схвалення федерального уряду є необхідною процедурою. Паппергер оцінює шанси на отримання дозволу як добрі. "Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека", – сказав він.
Rheinmetall представив Panther на виставці в Парижі минулого літа і рекламував його як найсильніший бойовий танк у світі. Україна в разі схвалення рішення стане першим замовником.