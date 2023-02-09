Розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові, - Зеленський

Українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і президент Зеленський негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею", - сказав глава держави на саміті ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", - сказав президент.

За словами Зеленського, у російського режиму лише одне прагнення - знищити свободу Європи.

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