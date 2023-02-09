Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів, - Зеленський про візит у Лондон
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Я вважаю, що візит у Лондон був результативним. Ми наблизилися до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. Також є деякі домовленості, які ми залишили за лаштунками, але вони є позитивними. Коли вони з'являться в нашій державі, то наша держава дізнається", - заявив він.
Водночас Зеленський натякнув, що не хоче готувати Росію до "сюрпризів".
"Не хочеться повністю готувати РФ, яка щоденно погрожує агресією та реваншистськими настроями на полі бою", - додав він.
Також президент повідомив, що зустріч з лідерами Франції і Німеччини Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом була позитивною.
"Що стосується Парижу та зустрічі з лідерами Франції та Німеччини... Я сприймаю її позитивно. Щодо конкретики багато не хочу формулювати публічно. Ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі", - додав Зеленський.