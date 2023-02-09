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Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів, - Зеленський про візит у Лондон

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Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. У Великій Британії також були деякі домовленості за лаштунками, але вони позитивні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що візит у Лондон був результативним. Ми наблизилися до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. Також є деякі домовленості, які ми залишили за лаштунками, але вони є позитивними. Коли вони з'являться в нашій державі, то наша держава дізнається", - заявив він.

Водночас Зеленський натякнув, що не хоче готувати Росію до "сюрпризів".

"Не хочеться повністю готувати РФ, яка щоденно погрожує агресією та реваншистськими настроями на полі бою", - додав він.

Також президент повідомив, що зустріч з лідерами Франції і Німеччини Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом була позитивною.

"Що стосується Парижу та зустрічі з лідерами Франції та Німеччини... Я сприймаю її позитивно. Щодо конкретики багато не хочу формулювати публічно. Ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі", - додав Зеленський.

Також читайте: Розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові, - Зеленський

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Э нет, пупсик в мамином пальто, а где же любимое: "Пачиму мы до сих пор не в НАТе?", "Если бы я был президентом в 2014 году, то умер бы в Крыму", "Договоримся посередине", " На фронте я слышу расскаты грома сидя в кукурузе.", "Я мне 42 года и я не лох!". "Будапештский меморандум!", "Бухарестский договор!", "Абырвалг!", "Мы их душили-душили!".
  • Pablo Pablo bdf2917b
    Дякую Президенту Зеленському, а Порошенку не дякую..во так вот порохофилы
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    только что говорил что Погодили постачання далекобійної зброї, а теперь только приблизились... или согласовали непоставку?
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