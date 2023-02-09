Воїни ЗСУ та діти, які втратили батьків через війну, розповіли свої історії гостям Українського молитовного сніданку у Вашингтоні

В рамках Українського тижня у Вашингтоні відбувся 17-й Український молитовний сніданок. Його відвідали представники 15 країн світу, зокрема американські конгресмени та сенатори, посол України в США Оксана Маркарова, українські політики, артисти та представники усіх ключових релігійних конфесій в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, подія мала на меті привернути увагу американської громадськості до війни в Україні та залучити до підтримки у протистоянні російській агресії.

"Ми говорили про утиски, переслідування, вбивства, тортури, викрадення українців на окупованих територіях. Що цікаво, одним голосом говорили представники і протестантських церков, і православної церкви України, і Греко-католицької та Римо-католицької церкви, і головний рабин Юдейських громад України Яков дов Блайх", – розповів співорганізатор Українського тижня у Вашингтоні Павло Унгурян.

Учасниками Українського молитовного сніданку також стали українські діти, які втратили батьків під час війни. Їхні історії стали пересторогою від нехтування жорстокими наслідками будь-якої військової агресії.

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"Мене торкнулась правдивість промови кожного, хто виступав. А найбільше розчулили присутні в залі українські діти, батьки яких віддали своє життя захищаючи Україну. Весь зал аплодував їм стоячи зі сльозами на очах. У мене також батька не стало у юному віці, тому розумію яке це горе. Хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки і всім американцям за допомогу. Тільки об’єднавши всі демократичні сили можна зупинити це справжнє зло", - розповів присутній на події соліст гурту DZIDZIO Михайло Хома.

Український молитовний сніданок у Вашингтоні став платформою для особистого знайомства та спілкування із військовими України, що були серйозно поранені під час бойових дій. "Я хотів би щиро подякувати США за підтримку та долучити максимальну кількість людей до протезування наших хлопців", - говорить Герой України Дмитро Фінашин, що взяв участь у Молитовному сніданку.

В рамках Українського тижня також відбувся Форум українсько-американського партнерства. "За наслідками форуму діаспора домовилася, щоб Український тиждень або українські дні пройшли в різних американських містах. Щоб у кожному штаті було створено координаційний штаб підтримки України, були об'єднані всі зусилля, а також було донесено правду про те, як Україна б'ється", – резюмує Павло Унгурян.

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