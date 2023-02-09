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Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "вирішено", але потім виправив на "схоже може бути"

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання поставки далекобійної зброї та винищувачів Україні вже вирішено. Але пізніше виправив пост та додав, що питання "схоже може бути вирішене".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?" - йшлося у пості глави ОП.

Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, але потім виправив на схоже може бути 01

Пізніше Єрмак відредагував пост і зазначив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "схоже може бути вирішене".

Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, але потім виправив на схоже може бути 02

Зазначимо, низка ЗМІ опублікували інформацію Єрмака про те, що Україна вже точно отримає далекобійну зброю та винищувачі.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    таке враження, що агент єрмак використовує для інформування свого керівництва в москві, соціальні мережі
  • Шимус
    а кто такой Ермак- глав по скрепкам кто он такой
  • Voc Vox
    поца кусок так хайпануть хотел что потом исправляться пришлось
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