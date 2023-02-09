Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN

Іранські інженери почали модифікувати дрони-камікадзе типу Shahed, які Тегеран передає Росії для здійснення атак проти України, зокрема її критичної інфраструктури.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research (CAR) ("Центр вивчення збройних конфліктів") дослідила вцілілу боєголовку безпілотника-камікадзе Shahed-131, який упав у жовтні 2022 року в Одеській області.

Аналітики CAR вважають, що боєголовка, довжина якої трохи менша як 60 см, була поспішно модифікована погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які при ударі розлітаються за великим радіусом.

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Окрім цих осколків, по колу прикріплені ще 18 менших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху "на 360 градусів".

На думку аналітиків, застосування цих елементів максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі, потужні трансформатори, і значно ускладнює їх ремонт.

"Це ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?" - зауважив експерт CAR Демієн Сплітерс, яких досліджував об’єкт.