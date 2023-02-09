Мер Парижу Анн Ідальго під час виступу в Київраді заявила, що проти участі росіян у змаганнях, - Кличко

Мер Парижу Анн Ідальго, яка прибула з французькою делегацією до Києва, виступила у столичній мерії і заявила про своє небажання бачити представників росії на Олімпіаді в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я хочу висловити вам своє переконання та свою волю: поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію", - процитував слова Анн Ідальго Віталій Кличко.

Мер столиці також опублікував фото виступу Анн Ідальго у сесійній залі Київради. І повідомив про чергову партію допомоги від французьких партнерів.







"Мер Парижа Анн Ідальго виступає в сесійній залі Київради. Вона вдруге за час повномасштабної війни відвідує столицю України. Делегація прибула з допомогою - передали нашому місту 10 генераторів", - повідомив Віталій Кличко.

Раніше олімпійський чемпіон з боксу у надважкій категорії, багаторазовий чемпіон світу Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха із закликом не дозволяти росіянам брати участь в Олімпійських іграх. Сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення, у них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок, заявив Володимир Кличко. Участь росіян в Олімпіаді буде зрадою олімпійського духу, наголосив він.