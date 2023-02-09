Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів для боротьби із дронами

Україна отримає нові зенітно-ракетні установки для знищення дронів-камікадзе.

Про це під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Медіа Центрі Україна - Одеса заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У рамках цього візиту ми з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами", - наголосив Арвідас Анушаускас.

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Також пан Анушаускас зазначив, що Латвія провела навчання 15-ти українських інструкторів. Тепер вони можуть працювати з новими зенітними комплексами.

Своєю чергою Олексій Резніков наголосив, що навчання саме інструкторів є модернізацією підготовки українських військових.

"Це дає можливість нашим українським інструкторам надалі навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів", - наголосив Резніков.