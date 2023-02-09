Російський ракетний бліцкриг провалився, - ГУР МО

Російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

Про це зазначив у інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився", - сказав він.

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Водночас Юсов зазначив, що Росія і далі продовжуватиме теракти, "тому що інших методів у них не так багато залишається".

"Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою", - повідомив представник ГУР.

За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їхні пускові установки.