Новини

Російський ракетний бліцкриг провалився, - ГУР МО

14 80931
ракети
Російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

Про це зазначив у інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі понад 300 тисяч російських загарбників воюють на території України, - розвідка

Водночас Юсов зазначив, що Росія і далі продовжуватиме теракти, "тому що інших методів у них не так багато залишається".

"Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою", - повідомив представник ГУР.

За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їхні пускові установки.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • V Vv 00263b4f
    Те, що ми не зламалися не їх заслуга, а те, що півкраїни ************ ... Клістрони вилучені на спомин йдуть, завалена схема їх постачання, провалене Держоборонзамовлення та ще багато чого іншого. Хай би вже мовчали, агітатори хренові.
  • Alex Sav 8157c114
    не розвідка базар то будений трендить тепер цей поц виліз
    а люди гинуть від ракет
  • CrossFirenko
    І не кажіть! Скоро будемо рік святкувати заяві ексПерда.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини