Якщо надання Україні літаків поставить під загрозу безпеку Великої Британії, уряд їх не надсилатиме, - речник Сунака Блейн

Сполучене Королівство зважає на "потенційні ризики ескалації", розглядаючи можливість надання військових літаків Україні.

Про це сказав речник британського прем'єр-міністра Макс Блейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми ще не прийняли рішення щодо надання Британією літаків, ми зараз проводимо навчання. Сполучене Королівство перебуває в процесі постачань танків Challenger, і ми також надали засоби більшого радіуса дії. Ми обережно приймаємо ці рішення і робимо це обдумано. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", - сказав посадовець.

Він додав, що Британія переконана у тому, що її підхід допомагає Україні якнайшвидше завершити війну.

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"Саме Росія продовжує вживати ескалаційних дій, бомбардуючи мирне населення та продовжуючи незаконну війну в Україні", - сказав Блейн.

У британському уряді зазначили, що не відправлятимуть винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Британії.

"Велика Британія має значну кількість Typhoon і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що поставило б під загрозу безпеку Великої Британії", - сказав речник прем'єра.

Він додав, що Сполучене Королівство працюватиме з міжнародними партнерами, щоб "опрацювати, як ми могли б забезпечити (Україну) можливостями, що відповідають стандартам НАТО". Наприклад, надання літаків Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, а F-35 - США.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністерству оборони дослідити, які бойові літаки країна потенційно може надати Україні.