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Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в ЄС, заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні винищувачів.

Про це заявив Зеленський на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свободу"

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію", - заявив Зеленський.

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Президент України також заявив, що після візиту до Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Що є? Чергова обіцянка десь-колись, в якійсь п'ятирічці. ''Кротів'' з ОПи вичищай-може щось пришвидшиться!
  • Alex Sav 8157c114
    есть есть .. на жопе шерсть
  • Rostyslav Komarnytsky
    Він читає пости Єрмака?
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