Ситуація на фронті складна, триває збір на "мавіки" та "старлінки" для бійців, - волонтерка Ножевнікова
Про це йдеться у публікації волонтерки Катерини Ножевнікової, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми збираємо ще на 2 мавіка для 79 бригади, 2 для 35 бригади, один для прикордонників, два матраци без тепла для 18 окремого і також на 10 старлінків, бо без зв’язку там трапляється катастрофа.
Це дуже-дуже важливо, бо донецький напрямок зараз це така собі фортеця.
Збираємо 800 тис грн
Банка на дрони
https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21
Кінцева зупинка 7 млн грн. Стартуємо з 6,250
Пам'ятайте, що в банці відображаються всі минулі збори, а не що там вже є 6 млн((
Банка на зв’язок
https://send.monobank.ua/jar/PXENnGJxx
Основной счет " карта Приват 4246001003297797
Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" код 41569293, IBAN UA543052990000026000004918005 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
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New York, USA
SWIFT code : IRVTUS3N", - йдеться у повідомленні.
Вона також ділиться, що 79-а бригада активно використовує "пташку", придбану спільними зусиллями.