Ситуація на фронті складна, триває збір на "мавіки" та "старлінки" для бійців, - волонтерка Ножевнікова

Ситуація на Донецькому напрямку дуже складна. Наразі триває збір 800 тисяч гривень, які підуть на придбання низки необхідних речей для кількох підрозділів.

"Зараз ми збираємо ще на 2 мавіка для 79 бригади, 2 для 35 бригади, один для прикордонників, два матраци без тепла для 18 окремого і також на 10 старлінків, бо без зв’язку там трапляється катастрофа.

Це дуже-дуже важливо, бо донецький напрямок зараз це така собі фортеця.

Збираємо 800 тис грн

Банка на дрони

https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21

Кінцева зупинка 7 млн грн. Стартуємо з 6,250

Пам'ятайте, що в банці відображаються всі минулі збори, а не що там вже є 6 млн((

Банка на зв’язок

https://send.monobank.ua/jar/PXENnGJxx

Основной счет " карта Приват 4246001003297797

Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" код 41569293, IBAN UA543052990000026000004918005 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

Південний гривна

БФ "Корпорація Монстрів", ЄДРПОУ 41569293, IBAN UA143282090000026005000021786

АБ "Південний", МФО 328209

Південний USD доллар

Beneficiary: M CORPORATION FOUNDATION, 65012, Odeska obl., city Odessa, Kanatna str.78 r.20

Account : UA143282090000026005000021786

Bank: PIVDENNYI BANK, Odessa, Ukraine

SWIFT code : PIVDUA22

Correspondent Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON,

New York, USA

SWIFT code : IRVTUS3N", - йдеться у повідомленні.

Вона також ділиться, що 79-а бригада активно використовує "пташку", придбану спільними зусиллями.