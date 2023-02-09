Українські воїни опановують західні танки за 3-4 тижні, а не місяці, - Данілов

На Заході навчання роботі з танками триває протягом 3-5 місяців, натомість українські військові опановують машини всього за 3-4 тижні.

Про це в інтерв'ю Report заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується танків Abrams — їх постачання в Україну займе деякий час. Однак танки Leopard можуть бути доставлені раніше. Наших військових вчать працювати з цими танками. Якщо на Заході навчання проводиться протягом 3-5 місяців, підготовка наших військових займає всього 3-4 тижні. І це дуже важливо, тому що ми через брак цих танків щодня втрачаємо наших громадян. Впевнений, що танки надійдуть раніше за намічений термін", - сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна не використовує західну зброю для завдання ударів по території Росії.

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"Хочу ще раз наголосити, що ми не використовуємо західну зброю для ударів по території Росії. Що стосується зброї власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які становлять загрозу безпеці наших громадян. Ми маємо власні ракети, маємо власні комплекси, маємо власні БПЛА, які можуть виконувати ці функції", - заявив він.