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Українські воїни опановують західні танки за 3-4 тижні, а не місяці, - Данілов

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На Заході навчання роботі з танками триває протягом 3-5 місяців, натомість українські військові опановують машини всього за 3-4 тижні.

Про це в інтерв'ю Report заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується танків Abrams — їх постачання в Україну займе деякий час. Однак танки Leopard можуть бути доставлені раніше. Наших військових вчать працювати з цими танками. Якщо на Заході навчання проводиться протягом 3-5 місяців, підготовка наших військових займає всього 3-4 тижні. І це дуже важливо, тому що ми через брак цих танків щодня втрачаємо наших громадян. Впевнений, що танки надійдуть раніше за намічений термін", - сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна не використовує західну зброю для завдання ударів по території Росії.

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"Хочу ще раз наголосити, що ми не використовуємо західну зброю для ударів по території Росії. Що стосується зброї власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які становлять загрозу безпеці наших громадян. Ми маємо власні ракети, маємо власні комплекси, маємо власні БПЛА, які можуть виконувати ці функції", - заявив він.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Tierre
    Ну так собі опановують - взльот-посадка, не розуміючи елементарних речей - як от відомий ролик про те, що М113 не підходять до українських реалій, бо гусениці на морозі примерзають від наших бравих вояків, яких не навчили, що у будь-якої гусеничної техніки гусениці примерзають, якщо техніку просто кинути у багнюці.

    Будь-яке прискорення навчання йде не на користь отриманим навичкам і знанням.
  • Евгений 35b676e4
    такой как Данилов и за год не опанует танк, ибо голова пустая.
  • Вячеслав Crane
    польські урядовці сказали, що танкістів можна вивчити не за 10 тижнів, а за 5,
    головне, щоб вивчилися, а не гинули, як "желторотики", маю на увазі відомий фільм Леоніда Бикова про збитих пілотів (чудовий фільм, але позаду їх героїзму йшло відтворення Зла))
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