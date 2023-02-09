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Проспект Перемоги тепер Берестейський – Київрада перейменувала ще понад 30 вулиць

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дерусіфікація
Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема:

•проспект Перемоги ➡️ проспект Берестейський
•площа Перемоги ➡️ площа Галицька
•провулок Мічуріна ➡️ провулок Болсуновський
•Брест-Литовське шосе ➡️ Берестейське шосе
•вулиця Петрівська ➡️ вулиця Вознесенський Яр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перейменувати Повітрофлотський проспект у Києві на проспект Євросоюзу: заява громадськості

Кличко також зазначив, що cтолиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Це ідеологічна робота, якою треба займатись завжди.
  • Alex Sun 72628b10
    Ти карієс лікуєш у проктолога? Яким боком мер Києва до оборонки?
  • Alex Sun 72628b10
    Схоже тебе так плющить бо ти кацап, а тут посміли поглумитись над черговим умовним Ватутіним.
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