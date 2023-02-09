Проспект Перемоги тепер Берестейський – Київрада перейменувала ще понад 30 вулиць
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Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема:
•проспект Перемоги ➡️ проспект Берестейський
•площа Перемоги ➡️ площа Галицька
•провулок Мічуріна ➡️ провулок Болсуновський
•Брест-Литовське шосе ➡️ Берестейське шосе
•вулиця Петрівська ➡️ вулиця Вознесенський Яр.
Кличко також зазначив, що cтолиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни.