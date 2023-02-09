МОК закликає Україну відмовитися від тиску щодо бойкоту Олімпіади
Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Баха, участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими", а відсторонення атлетів буде дискримінацією.
"Тому ваш лист до ваших колег з НОКів, міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, який тисне на них у спробі публічно вплинути на ухвалення ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них щонайменше, як такий, що викликає надзвичайний жаль", - цитує лист агенція Reuters.
Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.
Запропонований МОК допуск російських і білоруських атлетів під нейтральним прапором критикує не тільки Україна.
За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту західних країн.
Наразі відомо, що крім України і Польщі, бойкот Олімпійських ігор допускають країни Балтії. Проти участі росіян і білорусів у змаганнях виступили також олімпійські комітети Чехії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.