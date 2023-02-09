МОК закликає Україну відмовитися від тиску щодо бойкоту Олімпіади

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту Олімпіади-2024 через участь російських і білоруських спортсменів.

Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Баха, участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими", а відсторонення атлетів буде дискримінацією.

"Тому ваш лист до ваших колег з НОКів, міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, який тисне на них у спробі публічно вплинути на ухвалення ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них щонайменше, як такий, що викликає надзвичайний жаль", - цитує лист агенція Reuters.

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Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

Запропонований МОК допуск російських і білоруських атлетів під нейтральним прапором критикує не тільки Україна.

За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту західних країн.

Наразі відомо, що крім України і Польщі, бойкот Олімпійських ігор допускають країни Балтії. Проти участі росіян і білорусів у змаганнях виступили також олімпійські комітети Чехії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

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