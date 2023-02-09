Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході

Російські війська можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там у них є можливість поповнювати резерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву очільника Міноборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"Щодо південно-східної частини, там загроза (наступу - ред.) є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області", - зауважив він.

Водночас, за словами Резнікова, зараз загрози для Одеси немає, оскільки в морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера "Москва" та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

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"Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни", - зазначив Резніков.