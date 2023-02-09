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Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО, - The Wall Street Journal

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Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в Північноатлантичний Альянс.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду".

Високопосадовець Фінляндії повідомив виданню, що Гельсінкі певним чином долучиться до співпраці в межах танкової коаліції, але відмовився розголошувати подробиці.

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Він додав, що Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, дотримується політики нерозголошення того, яку саме допомогу надсилає Україні.

Своєю чергою представник НАТО заявив WSJ, що Фінляндія дала зрозуміти: найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс, що наразі блокується Туреччиною.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Ну от Финляндии это понятно. Она пока не в нато и надо самим быть готовым к защите.
  • Евгений 35b676e4
    фіни почали щось підозрювати.
  • Ан Мур
    касапське ІПСО.
    Фіни - в коаліції "Рамштайн", однією ногою член НАТО; тому можуть надати танки і до свого вступу в НАТО, і навть до нашого.
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