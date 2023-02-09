Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві чотири людини загинуло, п’ятеро травмовано, - КМВА (оновлено)
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Через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло, шестеро травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло. П’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилася", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили в КМВА, усі постраждалі мають ушкодження різного ступеня тяжкості.
Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.
Пізніше мер столиці Кличко уточнив:
"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці".