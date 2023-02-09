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Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві чотири людини загинуло, п’ятеро травмовано, - КМВА (оновлено)

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кличко,київ,кмва
Через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло, шестеро травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили  в  телеграмі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло. П’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилася", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в КМВА, усі постраждалі мають ушкодження різного ступеня тяжкості.

Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

Також дивіться: Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами. ФОТО (оновлено)

Пізніше мер столиці Кличко уточнив:

"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Шпиталили і є власне правильно. Українською устаова називається шпиталь. У Львові є вулиця Шпитальна. Госпіталь - це з німецької.
  • Andrew S.
    Співчуття всім хто втратив близьких
  • Яр Холодний
    "Госпіталь" і "шпиталь" - дві рівнозначні форми назви військового медичного закладу Обидві - запозичені "Шпиталь" - з німецької (переважно через Австрію) Прижилося на західноукраїнських землях що були під владою Австро-Угорської імперії "Госпіталь" прийшов до нас через Росію з датської мови (а вона була під впливом англійської)
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