Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві чотири людини загинуло, п’ятеро травмовано, - КМВА (оновлено)

Через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло, шестеро травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло. П’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилася", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в КМВА, усі постраждалі мають ушкодження різного ступеня тяжкості.

Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

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Пізніше мер столиці Кличко уточнив:

"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці".