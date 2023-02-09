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Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ

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Для приховування кількості втрат російські окупанти облаштували крематорій у м. Токмак Запорізької області.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - зазначають у Генштабі.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Маленький "Освенцім" - тільки для самих "пабедителей"!
  • Amber
    Нема тіла , нема діла ,
    ось так тварюки кацапські , з вами поступає кремлівський фюрер і моль 😠
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    От вам москалики і "лади-калини", шуби та дрова, отримайте падлюки, їжте, хоч подавіться!
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