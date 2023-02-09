Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ
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Для приховування кількості втрат російські окупанти облаштували крематорій у м. Токмак Запорізької області.
Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - зазначають у Генштабі.