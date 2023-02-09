Мінветеранів створить структуру менторів для військових та їхніх родин

У системі Міністерства у справах ветеранів України буде створено структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей полеглих захисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства у справах ветеранів України.

"Ми анонсуємо створення в системі Міністерства у справах ветеранів України структуру менторів для ветеранів, таку собі "армію ветеранських менторів". Це – майже десять тисяч осіб, які бажано, щоб також були ветеранами", - зазначила Лапутіна.

"Щоб у кожній громаді була людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів. Ми маємо створити умови, щоб після перемоги наші Захисники і Захисниці могли якісно повертатися до цивільного життя", – зазначила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний реєстр ветеранів створений, але буде доступний тільки після перемоги, - Лапутіна

Юлія Лапутіна зауважила, що проєкт реалізовуватимуть фахівці Міністерства спільно з органами місцевого самоврядування.