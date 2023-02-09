Служба розвідки та безпеки Молдови підтвердила, що отримали від України інформацію про плани Росії із дестабілізації

Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії встановити у Республіці Молдова лояльний до Москви режим.

"СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. На даний момент ми не можемо надати більш детальної інформації, оскільки існує ризик поставити під загрозу різні поточні оперативні заходи", - заявили у відомстві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Водночас СІБ запевняє громадян Республіки Молдова, що всі державні установи працюють у звичайному режимі і не допустять реалізації цих планів РФ.

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В Адміністрації президента Молдови зазначили, що лідер Мая Санду підтримує безперервний зв'язок із лідерами держав європейських країн, зокрема, із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Мая Санду підтримує безперервний зв'язок із лідерами держав та урядів європейських країн та іншими зовнішніми партнерами, включаючи Президента Зеленського. Вони постійно обмінюються думками та інформацією щодо ситуації в регіоні. Наші компетентні органи працюють над забезпеченням безпеки країни і використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", - заявили в АП Молдови.